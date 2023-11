Zurich (awp) - Roche a inauguré la semaine dernière à Cota, aux abords de Bogota, un nouveau centre de distribution dans lequel la multinationale rhénane a investi plusieurs dizaine de millions de dollars l'an dernier. A terme, le site devrait compter plus d'une centaine de collaborateurs.

"Roche a investi en 2023 plus de 40 millions de dollars (un peu plus de 36 millions de francs suisses au cours du jour, ndlr) dans ce centre, la recherche, l'équipement et les instruments", a indiqué jeudi à l'agence AWP une porte-parole du groupe. Au cours des cinq prochaines années, l'entreprise projette des investissements supplémentaires à hauteur de 240 millions, comprenant l'infrastructure, la technologie et le personnel en charge du site.

Le nouveau centre logistique de Roche est doté d'une surface de 4500 mètre carrés, dont 587 réfrigérés. Le site "à la pointe de la technologie" assurera la distribution de médicaments et de diagnostics à plus de 1200 centres cliniques et laboratoires colombiens, et devrait employer "plus de 100 personnes", a poursuivi la communicante.

Un accent particulier sera mis sur les produits destinés à la santé des femmes, comme par exemple les traitements du cancer du sein ou des tests de dépistage du cancer du col utérin. "Ce sont des maladies qui peuvent être évitées, voire guéries, et qui font aujourd'hui des centaines de victimes (...), preuve d'un manque d'accès aux soins parmi la population féminine", a déclaré le responsable local de Roche Diagnostics, Rodrigo Gómez, cité par El Tiempo.

buc/rp