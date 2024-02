Roche : l'efficacité de Vabysmo confirmée sur le long terme

Roche a dévoilé jeudi des résultats cliniques à long terme concernant l'efficacité et la tolérance de Vabysmo après trois de suivi de phase III dans l'oedème maculaire dû à l'occlusion veineuse rétinienne (OVR).



D'après le groupe pharmaceutique suisse, ces données montrent que jusqu'à 60% des patients ont pu espacer leur traitement dans des intervalles allant de trois à quatre mois, alors que les traitements classiques de la maladie nécessitaient jusqu'ici une administration tous les mois, voire tous les deux mois.



Plus significatif, les patients ayant participé aux essais ont pu conserver les gains observés durant les deux ans de l'étude au niveau de leur vue et de la sécheresse de leur rétine pendant au mois un an.



Vabysmo est autorisé aux Etats-Unis dans le traitement de l'oedème maculaire dû à l'occlusion veineuse rétinienne (OVR). depuis octobre dernier. Il est commercialisé dans plus de 90 autres pays dans l'oedème maculaire diabétique (OMD) et la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge.



