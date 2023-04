Roche: la FDA homologue Polivy pour une thérapie combinée

Zurich (awp) - L'autorité sanitaire américaine FDA a homologué une thérapie combinée avec Polivy de Roche. Mi-mars, un comité de la FDA avait recommandé cette homologation pour le traitement du Cancer lymphatique.

Dans son communiqué de mercredi soir, Roche précise que l'homologation concerne une combinaison de Polivy (Polatuzumab vedotin-piiq) avec Rituxan (Rituximab) plus Cyclophosphamide, Doxorubicine et Prednison (R-CHP). La thérapie permet de traiter des patients atteints de lymphome à cellules B diffuses (DLBCL) non encore traité.

Cette combinaison permet de réduire le risque de progression du cancer, de rechute et de décès par rapport aux traitements standards. Selon des estimations, près de 31'000 personnes devraient être diagnostiquées avec le cancer DLBCL cette année.

La combinaison avec Polivy est homologuée pour le traitement de patients adultes dans plus de 60 pays, dont l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Japon, le Canada et la Chine.

