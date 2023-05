Roche: la FDA se penche sur une extension d'indication pour le Vabysmo

Zurich (awp) - Le régulateur sanitaire aux Etats-Unis (FDA) a accepté d'examiner une demande d'extension d'homologation pour le nouveau moteur de ventes de Roche en ophtalmologie, le Vabysmo (faricimab).

Le traitement pourrait le cas échéant être prescrit contre l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), en plus des autorisations déjà obtenues en janvier 2022 contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLAn), ainsi l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Le dossier de candidature pour le traitement de l'OVR repose sur les résultats de deux programmes cliniques avancés - baptisés Balaton et Comino - ayant démontré une amélioration rapide et durable de la vision, ainsi qu'une non infériorité du produit par rapport à l'aflibercept commercialisé par l'allemand Bayer et l'américain Regeneron sous l'appellation Eylea.

Roche souligne que les trois indications visées concernent environ 70 millions de personnes dans le monde et figurent parmi les principales causes de cécité.

jh/buc