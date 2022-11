Roche : la marque 'navify' pour les solutions numériques

Roche a annoncé vendredi qu'il allait regrouper ses activités dans la santé numérique sous une marque unique portant le nom de 'navify'.



Le terme - une contraction des verbes anglais 'navigate' (naviguer) et 'clarify' (éclaircir) - désignera désormais la trentaine de solutions digitales que le groupe pharmaceutique suisse propose aux laboratoires, aux hôpitaux et aux particuliers.



Le périmètre inclura notamment sa plateforme d'intégration des données destinée aux laboratoires ('navify Core Integrator'), son outil de standardisation des flux de travail en laboratoire ('navify Sample Tracking') ainsi que d'autres technologies de dépistage, notamment dans le cancer du col de l'utérus.



L'annonce a été faite en amont du salon HLTH, spécialisé dans les métiers de la santé digitale, qui se tiendra la semaine prochaine à Las Vegas.



