Roche lance un test pour détecter le nouveau variant BA.2.75

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche lance un nouveau test Covid-19 développé en partenariat avec sa filiale TIB Molbiol destiné à détecter et différencier le sous-variant BA.2.75.

Depuis son apparition en Inde en mai dernier, ce dernier a depuis été signalé dans plus d'une douzaine de pays. Il n'est actuellement pas considéré comme un "variant inquiétant" selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais sa différenciation des variants BA.4 et BA.5 devrait permettre un meilleur traçage afin de comprendre sa propagation, indique Roche lundi.

"La capacité de différencier les variants émergents et de comprendre leurs similitudes et leurs mutations peut permettre aux experts de faire des prédictions sur leur propagation et leur réponse aux stratégies de traitement", explique Cindy Perettie, responsable des laboratoires moléculaires auprès de la division Diagnostics de Roche, citée dans un communiqué.

buc/jh