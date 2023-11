Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Roche a annoncé jeudi le lancement d'un test de dépistage pour le virus de l'hépatite E (VHE). Il vient compléter la gamme du laboratoire pour les virus de l'hépatite A,B,C et E.

Ces nouveaux tests permettent aux cliniciens de diagnostiquer les infections aiguës et chroniques chez les patients présentant ou non des signes de la maladie, afin de définir le traitement approprié et surveiller l'évolution vers un VHE aigu grave, rapporte un communiqué.

Roche estime qu'un tiers de la population mondiale est susceptible d'être infecté et dénombre près de 70'000 décès et 3000 enfants mort-nés par an à cause de ce virus.

ib/fr