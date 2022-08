Roche : lancement d'un nouveau test pour la Covid-19

Roche annonce le lancement, dans les pays qui acceptent le marquage CE, du test Elecsys IGRA SARS-CoV-2 qui permet de mieux comprendre la réponse immunitaire à l'infection par le SARS-CoV-2 -virus responsable de la Covid-19- et la vaccination.



'Le test sera un outil supplémentaire pour prendre des décisions plus éclairées concernant les soins, les mesures sanitaires et les options de traitement. Cela sera particulièrement important pour les groupes de patients à risque', explique le groupe de santé suisse.



'Avec ce lancement, Roche ajoute une autre solution de diagnostic importante à son portefeuille Covid-19 pour aider les fournisseurs de soins de santé, les autorités de santé publique et les patients dans la lutte contre la pandémie', poursuit-il.



