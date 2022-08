Roche : lancement d'un système de PCR numérique

Roche annonce le lancement du système Digital LightCycler, son premier système numérique de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et nouvelle plateforme de diagnostic puissante pour la lutte contre le cancer et d'autres maladies.



'Ce système de nouvelle génération détecte les maladies et est conçu pour quantifier avec précision des traces de cibles spécifiques d'ADN et d'ARN qui ne sont généralement pas détectables par les méthodes de PCR conventionnelles', explique le groupe de santé suisse.



Roche précise que ce système sera disponible dans 15 pays du monde en 2022 avec des plans de lancement dans plus de pays dans un avenir proche. Il sera marqué CE et bénéficiera d'un statut d'exemption FDA 510(k).



