Roche: le suivi sur quatre ans de l'Evrysdi reste concluant

Zurich (awp) - Le laboratoire Roche revendique lundi une persistance du profil d'efficacité et d'innocuité de son traitement Evrysdi (risdiplam) chez certains des patients les plus sévèrement affectés par les types 2 et 3 de l'amyotrophie musculaire spinale. Les améliorations des fonctions moteurs observées lors de la première année de traitement ont été maintenues sur quatre ans, a démontré l'étude Sunfish.

Le traitement, désormais approuvé dans plus de 90 pays, a déjà été administré à plus de 8500 patients, précise un communiqué.

