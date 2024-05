Roche : le titre dopé par de bons résultats dans l'obésité

Le 16 mai 2024 à 10:16 Partager

L'action Roche est dopée ce jeudi en Bourse de Zurich par l'annonce de résultats positifs d'un essai clinique de son traitement expérimental contre l'obésité, un marché crucial pour le laboratoire suisse comme pour ses concurrents.



Vers 9h45, le titre progresse de plus de 4% après cette annonce, signant la plus forte hausse de l'indice SMI alors que son indice sectoriel en Europe n'avance que de 0,3%.



Dans un communiqué, Roche indique qu'une injection sous-cutanée hebdomadaire de son CT-388 pendant une période de 24 semaines s'est traduit par une perte de poids statistiquement significative de 18,8% par rapport au groupe placebo.



A l'issue de ces six mois de traitement, 100% des participants affichaient une perte de poids d'au moins 5%, 85% de plus de 10%, 70% d'au moins 15% et 45% d'au moins 20%.



Au-delà des questions de poids, le produit a également montré un effet bénéfique sur le diabète puisque tous les participants prédiabétiques au moment du recrutement étaient devenus normoglycémiques après 24 semaines de traitement, alors que l'état des sujets du groupe placebo était resté inchangé.



Levi Garraway, le directeur médical et responsable du développement de produits chez Roche, évoque des données 'encourageantes' soulignant le potentiel de médicament très performant ('best-in-class') du CT-388.



D'après Roche, quelque quatre milliards de personnes - soit près de la moitié de la population mondiale - devraient être obèses ou en surpoids d'ici à 2035.



Le groupe biopharmaceutique bâlois avait mis la main sur le CT-388 dans le cadre de l'acquisition du californien Carmot Therapeutics, officialisée fin 2023 pour un montant de 2,7 milliards de dollars.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.