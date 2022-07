Roche : nouvelles données d'un étude pour l'hémophilie A

Les nouvelles données de l'étude de phase III HAVEN 6 renforcent le profil de sécurité et d'efficacité favorable d'Hemlibra de Roche chez les personnes atteintes d'hémophilie A modérée ou légère.



Hemlibra continue de démontrer un contrôle des saignements cliniquement significatif, 66,7 % des participants atteints d'hémophilie A modérée ou légère n'ayant subi aucun saignement traité après 55,6 semaines de suivi médian.



Les nouvelles données renforcent également le profil de sécurité favorable d'Hemlibra, aucun nouveau signal de sécurité n'ayant été observé.



Hemlibra est approuvé pour traiter les personnes de tous âges atteintes d'hémophilie A avec inhibiteurs du facteur VIII dans plus de 110 pays et pour les personnes de tous âges sans inhibiteurs du facteur VIII dans plus de 95 pays.



Les données seront présentées lors du 30e congrès annuel de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), le 11 juillet 2022, à Londres et devraient servir de base à une demande de mise à jour d'Hemlibra auprès de l'Agence européenne des médicaments afin d'inclure les patients atteints d'hémophilie A non sévère.



