Roche : nouvelles données pour la sclérose en plaques

Roche a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données OCREVUS ( ocrelizumab ) et ENSPRYNG ( satralizumab ) seront présentées au 37e Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche en sclérose en plaques (ECTRIMS) du 13 au 15 octobre 2021.



' Ces données comprennent 38 résumés mettant en évidence de nouvelles efficacité et sécurité à plus long terme pour OCREVUS et ENSPRYNG, ainsi que nos efforts continus pour évaluer l'impact de la pandémie de COVID-19 pour les personnes vivant avec MS ' indique le groupe.



' Des données supplémentaires montreront comment une compréhension scientifique plus approfondie de la SEP et de la NMOSD dans diverses populations de patients pourrait contribuer à garantir l'accès au traitement ' rajoute le groupe.



