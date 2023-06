Roche obtient l'autorisation de la FDA pour son anticancéreux Columvi

Bâle (awp) - Roche a reçu de l'autorité sanitaire américaine FDA le feu vert à la commercialisation de l'anticancéreux Columvi (glofitamab) aux Etats-Unis. La Food and Drug Administration avait déjà approuvé en début d'année une procédure d'examen prioritaire (priority review) pour ce traitement du géant pharmaceutique bâlois.

Selon les indications fournies vendredi, Columvi est un anticorps bispécifique CD20xCD3 destiné au traitement de patients adultes atteints de lymphome à grandes cellules B (LBCL) récidivant ou réfractaire (R/R) après deux ou plusieurs lignes de traitement systémique. Le LBCL représente une forme agressive et à croissance rapide du lymphome non hodgkinien (LNH) et l'un des cancers du sang les plus fréquents chez les adultes aux Etats-Unis.

Columvi constitue le premier anticorps de ce type à durée d'action fixe disponible pour le traitement de patients souffrant d'un lymphome agressif et ayant déjà reçu plusieurs traitements, a ajouté Roche.

vj/