Roche obtient une autorisation de la FDA pour son anticancéreux Columvi

Bâle (awp) - Roche a reçu de l'autorité sanitaire américaine FDA un feu vert pour la commercialisation de l'anticancéreux Columvi (glofitamab) aux Etats-Unis. La Food and Drug Administration avait déjà approuvé en début d'année une procédure d'examen prioritaire (priority review) pour ce traitement du géant pharmaceutique bâlois, que recommande aussi le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) depuis fin avril.

Selon les indications fournies vendredi, Columvi est un anticorps bispécifique CD20xCD3 destiné au traitement de patients adultes atteints de lymphome à grandes cellules B (LBCL) récidivant ou réfractaire (R/R) après deux ou plusieurs lignes de traitement systémique. Le LBCL représente une forme agressive et à croissance rapide du lymphome non hodgkinien (LNH) et l'un des cancers du sang les plus fréquents chez les adultes aux Etats-Unis.

Columvi constitue le premier anticorps de ce type à durée d'action fixe disponible pour le traitement de patients souffrant d'un lymphome agressif et ayant déjà reçu plusieurs traitements, a ajouté Roche.

Les analystes accueillent une homologation largement anticipée.

Stefan Schneider, chez Vontobel, souligne que si de nombreux patients répondent aux traitements initiaux contre le LBLC, la majorité de ceux qui ne le font pas ou rechutent présentent de faibles probabilité de survie.

"L'efficacité du Columvi est probablement moindre qu'une thérapie cellulaire de type CAR-T, mais sa disponibilité et son coût pourraient favoriser sa prescription dans de nombreux cas critiques", considère son homologue Marcel Brand, à la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

A 10h13, le bon de jouissance Roche s'appréciait de 1,2% à 278,70 francs suisses et constituait le principal moteur d'un SMI en hausse de 0,66%.

vj/jh