Roche : portefeuille de tests Covid-19 de nouvelle génération

Roche indique lancer son portefeuille de tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 (2.0) de nouvelle génération pour l'autotest et l'utilisation professionnelle dans les pays acceptant le marquage CE, portefeuille dont la distribution devrait commencer dans les semaines à venir.



Selon le groupe de santé suisse, ce portefeuille large et fiable de tests rapides de la Covid-19 'propose des mises à jour innovantes et des performances améliorées, en s'appuyant sur les connaissances acquises tout au long de la pandémie'.



Tous les tests fonctionnent désormais avec navify Pass, la solution numérique de Roche qui permet aux particuliers et professionnels de la santé de stocker, d'afficher et de partager immédiatement le statut de vaccination et les résultats des tests.



