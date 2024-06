Roche : préqualification de l'OMS pour des tests du VPH

Roche annonce que l'OMS lui a attribué les désignations de préqualification pour le test du virus du papillome humain (VPH) pour une utilisation sur le système cobas 5800 et pour les échantillons auto-collectés sur les systèmes cobas 5800, 6800 et 8800.



Cette préqualification permet aux pays à revenu faible et intermédiaire d'utiliser ces solutions de dépistage, y compris l'auto-prélèvement, dans leurs programmes nationaux d'élimination du cancer du col de l'utérus, en améliorant ainsi considérablement l'accès.



'Chaque année, plus de 600.000 femmes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus et plus de 340.000 meurent de cette maladie évitable, causée par une infection au VPH', met en avant le groupe de santé suisse.



