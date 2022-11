Roche : sanctionné après un échec dans Alzheimer

Roche lâche près de 5% à Zurich, après l'annonce d'un échec de ses études de phase III GRADUATE I et II, son gantenerumab n'ayant pas réussi à ralentir le déclin clinique chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade précoce.



'Ces résultats confirment notre opinion sous-performance', réagit Oddo, qui pointe un profil de croissance peu attractif par rapport au secteur, un sentiment sur le pipeline dégradé dû à de nombreux échecs et un newsflow plutôt pauvre au cours des 12 prochains mois.



Par ailleurs, le bureau d'études considère la valorisation comme 'trop généreuse', Roche se payant selon lui avec une prime de 9% sur son PE 2023 qui ressort à 15,6 fois contre 14,3 fois pour le secteur et un PEG 21/25 de 2,8 fois contre 1,3 fois.



