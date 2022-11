Roche trébuche en Bourse après un revers d'étude sur Alzheimer

Zurich (awp) - Le bon Roche était à la peine lundi à la Bourse suisse, dans le sillage de l'annonce d'un sérieux revers d'étude pour son candidat gantenerumab dans la lutte contre des formes dites précoces de la maladie d'Alzheimer.

Loin de la déception du marché, la communauté financière se montraient plutôt conciliante dans ses commentaires, évoquant les doutes entourant l'approche thérapeutique de ce programme clinique basé sur l'élimination de la bêta-amyloïde (protéine qui s'accumule pour former des plaques dans le cerveau) et mettant l'accent sur le portefeuille prometteur du géant pharmaceutique bâlois.

A 14h52, le bon de jouissance Roche chutait de 3,7% à 313,65 francs suisses, après avoir frôlé les 307 francs suisses (-5,7%) dans les premiers échanges, entraînant presque à lui seul le SMI des valeurs vedettes dans le rouge de 0,73%.

Vontobel, souligne l'exclusion des revenus liés à la maladie d'Alzheimer de son modèle de calcul, "simplement parce que nous considérions les essais comme trop risqués en raison de la théorie non prouvée de la bêta-amyloïde".

Espoir déçu

Pendant la majeure partie de l'année, les investisseurs avaient anticipé un échec des études Graduate sur le gantenerumab, rappelle Barclays. Pour la banque britannique, la déception du jour est proportionnelle à l'espoir qu'avaient suscité les premiers résultats positifs dont avaient fait état les concurrents Biogen/Eisai avec une approche similaire en septembre dernier.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB), estime le pic des ventes du gantenerumab à 2 milliards de francs suisses - la moitié de la moyenne de ses pairs - et considère qu'un plongeon de 5% du titre est une aubaine pour s'engager sur le titre. Idem pour Barclays, qui signale que son estimation pour la valeur actuelle nette (NPV) - hors gantenerumab - se situe 21% au-dessus du cours de clôture de vendredi.

"Le portefeuille de produits en développement est bien garni, avec un flux de nouvelles attendu en 2023", souligne Vontobel, énumérant les traitements précoces du cancer, la thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), les anticorps bispécifiques Lunsumio (mosunétuzumab) et glofitamab, ainsi que les anticorps crovalimab (anti-recyclage C5) et tiragolumab (anti-Tigit).

Données précieuses

"Bien que les résultats de (l'étude) Graduate ne soient pas ceux que nous espérions, nous sommes fiers d'avoir livré au domaine un ensemble de données sur la maladie d'Alzheimer de grande qualité, clair et complet, et nous sommes impatients de partager nos connaissances avec la communauté", a déclaré Levi Garraway, directeur médical du géant bâlois, cité dans un communiqué.

Les patients traités au gantenerumab ont montré un ralentissement du déclin clinique de 6-8% par rapport au placebo, un résultat jugé statistiquement non significatif. Le niveau d'élimination de la bêta-amyloïde (protéine qui s'accumule pour former des plaques dans le cerveau), était plus faible que prévu.

Roche présentera les principaux résultats du programme d'études Graduate dans le cadre de la 15e conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) qui se tiendra à San Francisco du 29 novembre au 2 décembre.

buc/ol