Roche va investir 600 millions d'euros dans un site bavarois

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé mardi son intention d'investir près de 600 millions d'euros (presque autant en francs suisses) dans le site de production de sa division Diagnostics situé à Penzberg, à une cinquantaine de kilomètres de Munich.

Les nouvelles installations, dont la construction devrait s'achever d'ici 2027 et qui remplaceront le site existant pour des raisons "d'efficience et de durabilité", devraient se traduire par une augmentation des capacités de production, signale la filiale allemande de Roche mardi dans un communiqué.

Rappelant la nature stratégique et à long terme des décisions d'investissement, Claudia Fleischer, directrice générale (CEO) de Roche Diagnostics outre-Rhin estime que ces dernières "ne vont pas de soi" dans un contexte de concurrence internationale entre différents sites de production.

Roche a investi l'année dernière dans le développement de ses usines allemandes - Mannheim, Ludwigsburg, Grenzach-Wyhlen et Penzberg - près de 675 millions d'euros, soit 13% de plus qu'en 2021. Au cours des six dernières années, les investissements outre-Rhin totalisent quelque 3,2 milliards d'euros.

Les sites de Roche en Allemagne produisent notamment des substances biotechnologiques pour des traitements oncologiques, ainsi que de nombreux tests de dépistage d'infections, maladies cardio-vasculaires, d'Alzheimer et cancers. En 2022, Roche y a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros, contre 9,5 milliards un an plus tôt.

