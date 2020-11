Roche : va présenter de nouvelles données à l'ASH

05/11/2020 | 15:26

Roche a annoncé que de nouvelles données pour ses médicaments approuvés et expérimentaux seront présentées lors de la 62e réunion annuelle entièrement virtuelle de l'American Society of Hematology (ASH) du 5 au 8 décembre 2020.



Onze médicaments de Roche seront présentés dans plus de 80 résumés, dont 22 présentations orales.



' Avec des études portant sur 16 troubles sanguins, y compris le lymphome non hodgkinien (LNH), la leucémie, le myélome multiple (MM) et l'hémophilie A, ces données mettent en évidence la force et l'étendue du portefeuille et du pipeline d'hématologie de Roche, ainsi que son engagement à développer des solutions de traitement innovantes pour les patients ' indique le groupe.



' Nos données reflètent notre engagement continu à suivre la science et à améliorer la vie des patients atteints de certains des troubles sanguins les plus difficiles à traiter ' a déclaré Levi Garraway, chef et responsable du développement mondial des produits.



