Rock Edge Resources Ltd. a publié ses résultats pour l'exercice complet terminé le 30 avril 2022. Pour l'ensemble de l'exercice, la société a déclaré une perte nette de 0,142643 million de CAD, contre 0,10763 million de CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,01 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente.

La perte diluée par action provenant des activités poursuivies était de 0,01 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente.