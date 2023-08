Rock Tech Lithium Inc. est une société canadienne spécialisée dans les technologies propres. La société se concentre sur le développement et l'optimisation de l'hydroxyde de lithium monohydraté de qualité batterie par la construction et l'exploitation de plusieurs usines de fabrication d'hydroxyde de lithium en Europe et en Amérique du Nord. La société opère à travers trois segments : Corporate, Converter Project et Georgia Lake Project. La Société détient une participation de 100 % dans le projet de lithium Georgia Lake par l'entremise de sa filiale James Bay Midarctic Development Inc. Le projet Georgia Lake de la société mène des activités d'exploration, de développement et d'ingénierie de base. Le projet est situé dans une zone reposant sur des métasédiments et des métavolcaniques d'âge archéen. La société détient environ 277 titres d'exploration dans le cadre du projet Georgia Lake. La société est également engagée dans un convertisseur marchand d'hydroxyde de lithium et une installation de raffinage à Guben, en Allemagne (le convertisseur de Guben).

Secteur Equipements et composants électriques