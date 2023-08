Rocket Companies, Inc. est une société de portefeuille qui comprend des entreprises immobilières, hypothécaires et de commerce électronique. La société propose Rocket Platform. Ses segments comprennent la vente directe aux consommateurs et le réseau de partenaires. Le segment Direct to Consumer comprend le marketing à la performance et l'engagement direct par le biais de son application Rocket Mortgage. Dans le segment Direct-to-Consumer, les clients ont la possibilité d'interagir avec l'application Rocket Mortgage ou avec sa Rocket Cloud Force, composée de membres de l'équipe de vente sur sa plateforme. Son segment Réseau de partenaires est un partenariat avec les principales organisations axées sur les consommateurs, les courtiers et les professionnels du crédit hypothécaire qui tirent parti de sa plate-forme et de son échelle pour fournir des solutions hypothécaires à leurs clients. La plateforme Rocket Professional de la société soutient son réseau de partenaires, où elle tire parti de son service à la clientèle et de sa marque reconnue pour développer des relations de marketing et d'influence, et ses partenariats avec des courtiers en prêts hypothécaires par le biais des montages de tierces parties (TPO) de Rocket Pro.