Rocket Lab USA, Inc, anciennement Vector Acquisition Corp, est une entreprise aérospatiale. Elle conçoit et fabrique des fusées de petite et moyenne taille, des composants d'engins spatiaux, des satellites et d'autres engins spatiaux pour soutenir l'économie spatiale. Ses composants pour satellites et autres engins spatiaux comprennent des roues de réaction, des suiveurs d'étoiles, des tiges de couple magnétique et des batteries. Elle assure la fabrication de moteurs et d'avionique, le développement des affaires et des entreprises, les ventes et le marketing, ainsi que la planification d'entreprise et la gestion financière. Elle fait de la recherche, conçoit et fabrique des systèmes de fusées, intégrant des systèmes de propulsion, de lancement de véhicules et de contrôle électronique. Ses segments comprennent les services de lancement et les systèmes spatiaux. Ses services de lancement proposent des services de lancement aux clients sur la base d'une mission ou d'un covoiturage. Les systèmes spatiaux comprennent l'ingénierie spatiale, la gestion de programmes, les composants de satellites, la fabrication d'engins spatiaux et les opérations de mission. Elle propose également des produits d'énergie solaire spatiale et des structures aérospatiales.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense