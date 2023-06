Rocket Lab USA, Inc. inaugure la fusée HasTE avec un premier lancement suborbital réussi depuis la Virginie

Rocket Lab USA, Inc. a annoncé le lancement réussi de son premier véhicule d'essai suborbital, appelé HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron), pour un client confidentiel. Le lancement inaugural a eu lieu le 17 juin à 21:24 heure locale de l'Est (18 juin, 01:24 UTC) depuis le complexe de lancement 2 de Rocket Lab, situé dans le Mid-Atlantic Regional Spaceport de Virginie, au sein du Wallops Flight Facility de la NASA. Le lanceur suborbital HASTE est dérivé de la fusée Electron de la société, mais dispose d'un étage de poussée modifié pour le déploiement d'une charge utile hypersonique, d'une capacité de charge utile plus importante pouvant atteindre 700 kg /1 540 lb, et d'options pour des carénages sur mesure afin d'accueillir des charges utiles plus importantes, y compris des charges utiles à respiration aérienne, à rentrée balistique, à vol plané et à applications spatiales.

En tirant parti de l'héritage de l'Electron à faible coût de Rocket Lab - le petit lanceur commercial le plus fréquemment lancé au monde - HASTE propose une véritable capacité d'essais commerciaux à une fraction du coût des essais actuels en grandeur réelle. HASTE sera principalement exploité par Rocket Lab National Security (RLNS), la filiale à 100 % de la société créée pour répondre aux besoins uniques de la communauté de la défense et du renseignement des États-Unis et de ses alliés. Le complexe de lancement 2 de Rocket Lab, situé dans le Mid-Atlantic Regional Spaceport de la NASA Wallops Flight Facility en Virginie, est le site de lancement d'HASTE.