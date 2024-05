Rocket Lab USA, Inc. est une entreprise spatiale de bout en bout. La société conçoit et fabrique des fusées de petite et moyenne taille, des engins spatiaux et des composants d'engins spatiaux, ainsi que des logiciels et des services connexes pour soutenir l'économie spatiale. La société fournit des services de lancement fiables, des services de conception d'engins spatiaux, des composants d'engins spatiaux, des services de fabrication d'engins spatiaux et d'autres solutions de gestion d'engins spatiaux et en orbite qui facilitent l'accès à l'espace. Le segment des services de lancement de la société fournit des services de lancement et des services connexes aux clients sur la base d'une mission dédiée ou d'un partage de mission. Le segment des systèmes spatiaux comprend les services d'ingénierie et de conception d'engins spatiaux, les composants d'engins spatiaux, la fabrication d'engins spatiaux et les opérations de missions en orbite. Ses solutions de systèmes spatiaux sont les éléments constitutifs des engins spatiaux, qui comprennent des structures composites, des roues de réaction, des suiveurs d'étoiles, des solutions solaires, des radios, des systèmes de séparation, des logiciels de commande et de contrôle des engins spatiaux et des solutions d'alimentation électrique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense