Rocket Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe un portefeuille intégré et durable de thérapies génétiques pour les maladies rares. Les programmes cliniques de la société utilisant la thérapie génique à base de vecteurs lentiviraux (LVV) sont destinés au traitement de l'anémie de Fanconi (FA), une maladie génétique qui entraîne une insuffisance de la moelle osseuse et potentiellement un cancer, du déficit d'adhésion leucocytaire-I (LAD-I), une maladie génétique pédiatrique grave qui provoque des infections récurrentes, souvent mortelles, et le déficit en pyruvate kinase (PKD), une maladie rare et monogénique des globules rouges qui entraîne une destruction accrue des globules rouges et une anémie légère à mortelle. Le premier programme clinique de la société utilisant la thérapie génique basée sur le virus adéno-associé (AAV) concerne la maladie de Danon, une insuffisance cardiaque pédiatrique. Elle a également un programme préclinique de thérapie génique par AAV pour la cardiomyopathie arythmogène PKP2 (ACM) et la cardiomyopathie dilatée associée à BAG3 (DCM).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale