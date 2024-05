Rocket Sharing Company SpA est une société de commerce électronique basée en Italie. La société dispose d'une plateforme numérique qui rapproche l'offre et la demande entre les entreprises et les consommateurs afin d'éliminer les coûts de marketing. Les services de la société comprennent un mécanisme de rémunération par cashback, ainsi qu'un programme de bons d'achat et de fidélisation. La société offre également à ses clients des coupons de réduction cumulables, qui peuvent être utilisés pour acheter des biens sur la place de marché ou comme partie du paiement de certains services, tels que les factures d'électricité et de gaz. La société propose également un programme d'affiliation destiné aux magasins physiques afin qu'ils participent à un programme général de fidélisation. En outre, la société dispose d'une académie en ligne qui propose des cours axés sur la Fintech, la Blockchain et les crypto-monnaies.

Secteur Internet