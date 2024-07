(Alliance News) - Rocket Sharing Co Spa a annoncé mercredi l'arrivée de Monica Magnoni en tant que responsable du marketing et des événements.

Forte d'une grande expertise en matière de marketing, de communication stratégique et de publicité, Monica Magnoni a rejoint l'équipe de Rocket en juillet et rendra compte directement au président-directeur général, Luigi Maisto.

Selon la société, cette nomination s'inscrit dans le cadre du plan de croissance et d'expansion du Rocket Sharing Club qui, un an et demi après sa création, compte déjà une communauté de plus de 130 entreprises. La contribution du nouveau CMO visera à redéfinir la nouvelle orientation marketing et événementielle, à renforcer le positionnement du Club par le biais de partenariats stratégiques et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies de développement.

L'action de Rocket Sharing Company est en baisse de 2,4 %, à 0,38 EUR.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

