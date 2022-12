Rocket Sharing Company, l'assemblée des actionnaires approuve l'opération de prise de contrôle par réversion 28/12/2022 | 19:44 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - L'assemblée ordinaire des actionnaires de Rocket Sharing Company Spa a approuvé mercredi la transaction de prise de contrôle impliquant l'acquisition par Rocket de 51% du capital social de Stantup Service Srl. Stantup Service est une société de conseil leader dans le lancement de revendeurs sur le marché libre de l'énergie et dans l'externalisation de tous les processus de la chaîne énergétique, de l'approvisionnement à la facturation. "L'acquisition est stratégique et synergique pour Rocket, non seulement pour les clients des services publics mais aussi pour les affiliés de la place de marché, car elle permettra à la plateforme B2C d'être flanquée de nouveaux services pour les clients B2B, fournissant une solution technologique supplémentaire qui permettra à la société de verticaliser son offre et de générer des économies d'échelle sur l'énergie et le gaz, et à l'avenir également sur d'autres matières premières", explique la société dans une note. La clôture de la transaction est prévue pour le 29 décembre 2022. Mercredi, Rocket Sharing Company a clôturé à 0,46 EUR par action. Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.