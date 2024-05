RocketDNA Ltd, anciennement Delta Drone International Limited, est un fournisseur multinational de services de données et de solutions technologiques par drone, basé en Australie, pour les industries minières, agricoles et d'ingénierie. La société propose une gamme de services, notamment l'arpentage et la cartographie aériens, la sécurité et la surveillance, ainsi que le contrôle des explosions et l'analyse des fragments, par le biais d'un service entièrement externalisé doté d'une intelligence artificielle (IA) et d'un délai d'exécution rapide des données qui permet aux entreprises clientes de se concentrer sur les opérations au sol, tandis que la société s'occupe de tout ce qui se passe dans les airs. Ses activités se concentrent sur l'Australie et l'Afrique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense