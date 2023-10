RocketFuel Blockchain, Inc. fournit des solutions de paiement aux entreprises leur permettant d'effectuer et de recevoir des paiements avec des crypto-monnaies et via des virements bancaires, y compris ACH. Les solutions de la société consistent en un système de caisse basé sur la blockchain permettant aux acheteurs sur les sites de commerce électronique de payer en utilisant des cryptocurrencies et des transferts bancaires directs, une solution de paiement qui permet aux entreprises d'effectuer des paiements à leurs fournisseurs et prestataires de services via des cryptocurrencies et des transferts bancaires, et une solution transfrontalière B2B permettant aux entreprises d'envoyer des paiements transfrontaliers à elles-mêmes et à leurs affiliés et filiales en utilisant des pièces de monnaie stables. Ses systèmes de caisse comprennent également un portail client où les acheteurs peuvent suivre leurs paiements, configurer les paiements par défaut et se connecter à diverses bourses de crypto-monnaies et banques pour faciliter le paiement aux commerçants. Il permet aux commerçants d'intégrer une interface utilisateur contextuelle qui permet aux clients de payer directement à partir de la page de paiement de leur commerce électronique.