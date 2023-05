Les actions de Rockfire Resources montent en flèche grâce à des teneurs "record" à Molaoi

(Alliance News) - Les actions de Rockfire Resources PLC ont bondi vendredi matin après que la société d'exploration des métaux de base, de l'or et des minéraux critiques a annoncé des teneurs en zinc "record" lors du forage de son gisement de Molaoi en Grèce.

L'action a grimpé de 26% à 0,27 pence à Londres vendredi matin.

Rockfire a déclaré avoir recoupé les teneurs en zinc les plus élevées jamais rencontrées à Molaoi, avec un intervalle de 0,2 mètre titrant 50,8 % de zinc.

La société a déclaré avoir obtenu une teneur moyenne "record" de 36 % d'équivalent zinc sur une longueur de 1,4 mètre et a ajouté que ces analyses suggèrent que, lorsque les forages intercalaires commenceront, la teneur moyenne globale du gisement pourrait augmenter.

"Ces résultats spectaculaires soulignent la qualité du gisement de Molaoi. Les résultats de nos forages géotechniques continuent de confirmer la continuité de la minéralisation sur toute la longueur du gisement. Comme des trous sont forés entre les trous historiques, les hautes teneurs rencontrées peuvent augmenter la teneur moyenne globale de la ressource", a déclaré David Price, directeur général.

"Rockfire s'engage à procéder aussi rapidement que possible à une mise à niveau des ressources et à entamer des études de faisabilité au début de l'année 2024. Le marché continuera d'être informé de nos progrès très fructueux à Molaoi, y compris des résultats d'analyse au fur et à mesure de leur réception et de l'avancement de nos études géotechniques."

