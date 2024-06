Rockfire Resources plc est une société d'exploration de métaux précieux, de métaux de base et de minéraux critiques basée au Royaume-Uni, qui possède des actifs d'or, d'argent et de cuivre en Australie, ainsi que des actifs de zinc, de plomb, d'argent et de germanium en Grèce. Les projets de la société comprennent Molaoi, Lighthouse, Copperhead, Copper Dome et Marengo. Le projet Molaoi Zn/Pb/Ag est un gisement de sulfures massifs volcanogènes situé dans la province du Péloponnèse, dans le sud de la Grèce. Le tènement Lighthouse (EPM 25617) est situé à environ 50 kilomètres (km) au sud-est du centre d'exploitation aurifère de Charters Towers, dans le Queensland, en Australie. Copperhead est un gisement de cuivre porphyrique à grande échelle non développé, situé près de la côte centrale du Queensland et se trouve dans la ceinture de gisements de cuivre porphyrique d'East Tasmanide. Copper Dome se trouve à environ 50 km au sud-ouest de Copperhead. Le projet Marengo Gold/Copper/Silver, situé dans le centre du Queensland, est un système aurifère lié à une intrusion (IRGS) incorporant le champ aurifère de Marengo.

Secteur Sociétés minières intégrées