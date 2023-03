Rockfire Resources fait progresser l'exploration du gisement de Plateau grâce à l'accord conclu avec Sunshine

(Alliance News) - Rockfire Resources PLC a déclaré mercredi qu'elle avait signé tous les documents relatifs à la coentreprise avec Sunshine Gold Ltd.

Rockfire Resources est une société d'exploration d'or, de métaux de base et de minerais critiques axée sur la Grèce et l'Australie.

Sunshine Gold exploite le tenement Lighthouse en Australie et a la possibilité d'acquérir une participation maximale de 75 % dans le tenement en dépensant 2,2 millions de dollars australiens sur une période de trois ans. Les documents signés comprennent des accords détaillés d'amodiation, de coentreprise et de redevance.

" Avec la finalisation de la documentation officielle, et avec le prix de l'or en constante augmentation, il est opportun d'avoir une exploration active et passionnante pour l'or se produisant à Plateau. L'équipe de Sunshine continue de voir de nouvelles opportunités pour les cibles d'exploration à Plateau et d'autres prospects à l'intérieur du tenement de Lighthouse. Nous attendons avec impatience les résultats de leurs travaux et nous continuerons à informer le marché au fur et à mesure de l'avancement de leurs activités d'exploration", a déclaré David Price, directeur général.

Les actions de Rockfire Resources s'échangeaient 0,7 % de plus à 0,21 pence chacune à Londres mercredi matin.

