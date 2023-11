Rockfire Resources PLC - société d'exploration de métaux de base, d'or et de minéraux critiques axée sur l'Australie et la Grèce - prend note de l'annonce du Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni imposant des sanctions à Paloma Precious DMCC et à 28 autres personnes et entités. En septembre, Rockfire a déclaré avoir acquis 100 % d'Emirates Gold DMCC et 99 % d'Emperesse Bullion LLC auprès de Paloma Precious DMCC par le biais d'un accord d'achat d'actions qui constituait une prise de contrôle inversée. Par la suite, Paloma a notifié à la société qu'elle avait vendu la totalité de sa participation de 400 millions d'actions dans Rockfire dans le cadre d'une transaction hors marché. À la lumière des sanctions annoncées aujourd'hui, Paloma a décidé de prendre d'urgence des conseils juridiques afin de déterminer l'impact sur la transaction.

Cours actuel de l'action : 0,37 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 98

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.