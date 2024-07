Rockford Fosgate a annoncé le lancement d'un système de caisson de basses de 300 watts conçu pour offrir de véritables performances en matière de basses sur route. S'appuyant sur la popularité des systèmes audio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate, les propriétaires de motos de tourisme Harley-Davidson CVO 2023 et ultérieures équipées des unités d'info-divertissement Skyline peuvent désormais ajouter des caissons de basses construits selon les spécifications exactes de leurs sacoches. Conçus pour offrir des performances exceptionnelles en matière de basses et une flexibilité supérieure, les systèmes de caissons de basses sont conçus pour être rapidement retirés de la sacoche, ce qui permet au conducteur de disposer des basses quand il le souhaite et de l'espace nécessaire quand il en a besoin.

Le X-Max et les aimants du subwoofer ont été conçus pour une réponse des basses plus forte et plus puissante, le tout pour offrir une véritable performance sur route dans la moto Harley-Davidson. Pour offrir ces performances, Rockford et Harley-Davidson ont intégré à ce système R-Tune, une égalisation propriétaire pour motos, conçue pour être plus forte et plus sonore afin de surmonter les grondements de la route et les bruits du vent. Un égaliseur dynamique de moto (M-DEQ) unique fonctionne de concert en modifiant de manière adaptative les points d'égalisation en temps réel pour garantir une qualité sonore incroyable, quelle que soit la vitesse ou les conditions de conduite.

Enfin, le système Bass Management Enhancement (BME) s'adapte en permanence à la vitesse et au bruit de la route pour maximiser les basses quel que soit le volume ou la vitesse. Harley-Davidson proposera plusieurs options pour ajouter des basses au système audio Harley-Davidson, qu'il soit nouveau ou existant. Un ou deux caissons de basses de 10 pouces peuvent être ajoutés avec l'amplificateur secondaire de 600 watts. Ces tout nouveaux systèmes de subwoofer seront disponibles chez les concessionnaires Harley-Davidson et en ligne sur Harley-davidson.com.