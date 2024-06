Rockhopper Exploration plc est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni, dont les principaux intérêts se situent dans le bassin des îles Falkland du Nord (NFB). La société détient des droits fonciers dans les îles Falkland, ainsi que des intérêts dans le NFB et dans les bassins sud et est des îles Falkland. Dans le BFN, la société détient une participation d'environ 35 % dans les licences PL032 et PL033. Elle détient également une participation de 35 % dans les permis PL004A, qui contient la découverte d'Isobel-Elaine, PL004B, qui contient la découverte de Zebedee, et PL004C. Elle exploite les licences PL011, PL012 et PL014 dans le sud et l'est du bassin des Malouines et détient une participation directe de 100 % dans chacune d'entre elles. Ses actifs italiens comprennent AC19 et Monte Grosso. Elle détient une participation directe d'environ 15 % dans AC19 et de 23 % dans Monte Grosso. Monte Grosso est un gisement de pétrole onshore non foré situé à proximité de Val d'Agri et de Tempa Rossa. En outre, la société possède plusieurs licences et concessions.