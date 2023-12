(Alliance News) - Rockpool Acquisitions PLC a déclaré vendredi que les retards dans l'acquisition d'Amcomri Group Ltd ont conduit à des pertes plus importantes pour les six mois se terminant le 30 septembre 2023.

La société d'acquisition spécialisée basée à Belfast a déclaré que la perte avant impôts s'est élargie à 347 999 livres sterling au cours de la période, contre 77 746 livres sterling l'année précédente.

Le groupe a attribué cela aux coûts encourus par son acquisition d'Amcomri Group, une société d'acquisition d'entreprises basée en Irlande du Nord dans les secteurs de l'ingénierie et de la fabrication.

Des pertes ont également été enregistrées dans le cadre de la tentative de réadmission des actions de Rockpool à la suite de leur suspension en novembre 2022. Les actions de la société sont restées suspendues pendant la période intermédiaire en raison de retards dans l'acquisition.

Alors que Rockpool espérait que la réadmission serait achevée en septembre, elle devrait maintenant avoir lieu au cours du second semestre 2024, sous réserve d'un accord sur des conditions révisées avec Amcomri.

Le président de Rockpool, Richard Beresford, a déclaré : "Les progrès vers la réalisation de l'acquisition du groupe Amcomri et de la réadmission ont été plus lents que prévu, ce qui a entraîné une ponction plus importante que prévu sur les réserves de trésorerie de l'entreprise. Comme indiqué ci-dessus, il est peu probable que la société soit en mesure d'atteindre ces objectifs sans lever des fonds supplémentaires ou recevoir un soutien financier des vendeurs du groupe Amcomri."

Les actions de Rockpool n'étaient pas négociées à 4,75 pence l'unité à Londres vendredi matin.

