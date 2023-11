Rockridge Resources Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources minérales au Canada, en particulier le cuivre et l'or. Les projets de la société comprennent le projet Knife Lake et le projet Raney Gold. Le projet Knife Lake consiste en 82 concessions totalisant 56 865 hectares (140 516 acres). La zone du projet Knife Lake est une propriété d'exploration avancée pour le cuivre, l'argent, le zinc et le cobalt en Saskatchewan. Le projet aurifère Raney est situé en Ontario, à 110 kilomètres (km) au sud-ouest de la ville de Timmins et est accessible par l'autoroute et des routes secondaires. Le projet Raney Gold est un projet d'exploration aurifère situé dans la même ceinture de roches vertes que les camps miniers d'or filonien de Timmins et de Kirkland Lake.

