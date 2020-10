Rockwell Automation : fait l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans la cybersécurité

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Oylo, un fournisseur privé de services de cybersécurité industrielle basé à Barcelone, en Espagne. Oylo propose une large gamme de services et de solutions de cybersécurité pour les systèmes de contrôle industriel (SCI), notamment des évaluations, des mises en œuvre clés en main, des services managés et de réponse aux incidents.

"Alors que des dispositifs intelligents connectés sont adoptés dans les usines, il est plus important que jamais de disposer d'une stratégie de cybersécurité globale qui couvre les technologies opérationnelles industrielles (OT) et les technologies de l'information (TI). Nous sommes dédiés au succès de nos clients dans leur parcours d'entreprise connectée, et l’expertise approfondie qu'Oylo apporte à Rockwell Automation va encore accélérer notre capacité à déployer cette expertise au niveau mondial ", a déclaré Frank Kulaszewicz, senior vice-président des services de cycle de vie chez Rockwell Automation.

L'acquisition d'Oylo illustre l'engagement de Rockwell Automation à fournir les meilleurs services et solutions de cybersécurité de leur catégorie. L'expertise d'Oylo en matière de cybersécurité OT complète l'expertise en matière de cybersécurité IT obtenue grâce à la récente acquisition d'Avnet Data Security. L'acquisition d'Oylo renforce notre présence mondiale sur ce marché en plein développement et élargit l'offre de services de cybersécurité disponibles pour le marché industriel.

"Nous continuons à servir nos fidèles clients et partenaires tout en étendant nos services aux organisations du monde entier", a déclaré Eduardo Di Monte, fondateur et PDG d'Oylo.

Oylo fera partie du segment opérationnel Services de cycle de vie.

Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées.

A propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination des ingénieurs au potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie environ 23 000 spécialistes de la résolution de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez www.rockwellautomation.com

A propos de Oylo

Oylo est une société de services de cybersécurité OT axée sur la protection des processus critiques et des systèmes de contrôle industriel (SCI) automatisés. Oylo a été fondée en 2017 et est basée à Barcelone, en Espagne. Pour plus d'informations, visitez le site www.trustoylo.com.

