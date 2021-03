Rockwell Automation : En phase d'approche d'une résistance majeure 09/03/2021 | 15:50 Jordan Dufee 09/03/2021 | 15:50 achat En cours

Cours d'entrée : 259.56$ | Objectif : 295$ | Stop : 235$ | Potentiel : 13.65% Le titre Rockwell Automation arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 295 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 200.68 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 265.97 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.5 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement et composants électriques - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROCKWELL AUTOMATION, INC. 2.81% 30 168 KEYENCE CORPORATION -15.88% 108 964 SCHNEIDER ELECTRIC SE 5.87% 82 526 NIDEC CORPORATION -6.24% 65 642 EATON CORPORATION PLC 13.41% 54 241 EMERSON ELECTRIC CO. 11.98% 54 003 AMETEK, INC. -0.26% 27 813 WEG S.A. -5.60% 25 814 KYOCERA CORPORATION 18.01% 24 915 DELTA ELECTRONICS, INC. 0.19% 24 190 LEGRAND SA 3.42% 23 935

Données financières USD EUR CA 2021 6 895 M - 5 791 M Résultat net 2021 1 299 M - 1 091 M Dette nette 2021 1 081 M - 908 M PER 2021 23,4x Rendement 2021 1,63% Capitalisation 30 168 M 30 168 M 25 340 M VE / CA 2021 4,53x VE / CA 2022 4,18x Nbr Employés - Flottant 63,9% Prochain événement sur ROCKWELL AUTOMATION, INC. 28/04/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 257,38 $ Dernier Cours de Cloture 259,72 $ Ecart / Objectif Haut 13,6% Ecart / Objectif Moyen -0,90% Ecart / Objectif Bas -27,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Blake D. Moret Chairman, President & Chief Executive Officer Nicholas C. Gangestad Chief Financial Officer & Senior Vice President Sujeet Chand Chief Technology Officer & Senior Vice President Christopher Nardecchia Chief Information Officer & SVP-Software & Control Steven R. Kalmanson Independent Director