Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. est un franchiseur international, un producteur de confiseries et un détaillant. La société produit des bonbons au chocolat et d'autres produits de confiserie (produits Durango). Elle vend également ses bonbons dans des lieux sélectionnés en dehors de son réseau de magasins de détail. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Le franchisage, la fabrication et les magasins de détail. Elle produit plus de 400 bonbons au chocolat et autres produits de confiserie, dont de nombreuses variétés de clusters, de caramels, de crèmes, de caramels, de menthes et de truffes. Ses magasins individuels proposent également de nombreuses variétés de pommes au caramel ainsi que d'autres produits préparés en magasin à partir des recettes de l'entreprise. Elle vend ses produits sur un certain nombre de marchés spécialisés, notamment la vente en gros, la collecte de fonds, les ventes aux entreprises, le commerce électronique et les marques de distributeur. Elle possède deux magasins appartenant à l'entreprise et environ 115 magasins sous licence et 152 magasins franchisés Rocky Mountain Chocolate Factory répartis dans 36 États et aux Philippines.

Secteur Transformation des aliments