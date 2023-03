Correction d’un communiqué du 01.03.2023 18:00 CET/CEST - ROCTOOL: Freudenberg e-Power Systems signe un accord stratégique avec Roctool pour de nouvelles applications de piles à combustible

Communiqué de presse

mercredi 1er mars 2023 à 18h CET

Freudenberg e-Power Systems signe un accord stratégique avec Roctool pour de nouvelles applications de piles à combustible

Après plus de 2 ans d'études d'ingénierie et d'évaluation technologique, Freudenberg a choisi la technologie Roctool pour la fabrication de piles à combustible innovantes, dédiées aux technologies de l'hydrogène.

Freudenberg est un groupe technologique mondial porté vers ses clients. La société a une vision long terme grâce à des innovations tournées vers l'avenir.

En collaboration avec ses partenaires, ses clients et le monde de la science, Freudenberg développe des technologies, des produits, des solutions et des services de pointe pour plusieurs segments du marché mondial. La technologie de chauffage par induction brevetée de Roctool offre des capacités de chauffage performante. Cet accord soutient les projets de piles à combustible innovants en cours avec Freudenberg, visant une méthode de fabrication durable.

"Le partenariat avec Roctool est pour Freudenberg une étape importante dans notre stratégie d'industrialisation et renforce notre technologie de fabrication innovante dans le domaine des piles à combustible pour les applications lourdes, qui ont un potentiel de croissance exponentielle", a déclaré Tobias Umseher, Vice-Président des Opérations et du SCM.

"Cet accord important représente une grande opportunité pour notre entreprise. Freudenberg est un groupe international reconnu, avec de fortes innovations. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés avec nos technologies de chauffage et nous sommes impatients de soutenir Freudenberg et ses nouveaux produits de piles à combustible pour les années à venir. Les applications durables sont la priorité de Roctool aujourd'hui", déclare Mathieu Boulanger, PDG de Roctool.

À propos de Freudenberg e-Power Systems : Freudenberg e-Power Systems est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes énergétiques à émissions neutres pour les applications lourdes. Forte de son expérience et de son expertise en matière de technologie des batteries et des piles à combustible, l'entreprise propose des solutions sur mesure, notamment des systèmes combinés, pour une e-mobilité durable et économique. Avec plus de 700 employés, Freudenberg e-Power Systems soutient ses clients depuis le développement de l'application jusqu'à la production, la mise en service et le service. L'entreprise fait partie du groupe mondial Freudenberg, qui compte quatre secteurs d'activité : Joints et technologie de contrôle des vibrations, Nontissés et filtration, Produits ménagers ainsi que Spécialités et autres. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros et employait plus de 50 000 collaborateurs dans une soixantaine de pays.

Pour plus d'informations, consultez le site www.freudenberg.com.

A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne.

Plus d’informations sur : www.roctool.com