ROCTOOL: 2022 : une nouvelle année de croissance !

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, le 30 janvier 2023 - 8h CET 2022 : une nouvelle année de croissance ! Chiffre d’affaires 2022 : 9,4 M€, en forte progression de + 14%

Lancement d'un partenariat industriel structurant

Vers un changement de dimension Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce un chiffre d’affaires annuel record au 31 décembre 2022 de 9,4 M€, en hausse de 14 % par rapport à 2021, et de 44 % versus 2020 avec un chiffre d’affaires qui était de 6,5 M€. Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool commente : « Nous enregistrons cette année un chiffre d’affaires historique et nous rapprochons des dix millions d’euros. Suite à un bon exercice 2021, nous avions un challenge de maintenir une croissance sur 2022 et ce en ligne avec notre plan de marche. C’est chose faite. Notre initiative « Eco Moulding » séduit de façon exponentielle, prospects et clients. Ce changement radical de posture, alors même que la conjoncture reste complexe, a permis à Roctool de s’imposer auprès de nombre d’industriels et de grands comptes grâce à une démarche écoresponsable et innovante. Avec en point d’orgue la signature annoncée en ce début d’année 2023, du partenariat industriel mondial avec STANDEX Engraving, nous sommes plus qu’enthousiastes et confiants quant aux perspectives de notre activité. » En M€ - Groupe consolidé 2022 2021 Chiffre d’affaires S1 4,11 S2 5,27 9,38 S1 2,90 S2 5,34 8,24 dont ventes de marchandises 1,96 3,92 5,88 1,80 2,38 4,18 dont prestations de services 1,18 1,29 2,47 0,97 0,72 1,69 dont concessions de licence et redevances 0,97 0,07 1,04 0,13 2,24 2,37 Confirmant la pertinence du plan d’action stratégique sur le mix produit, les ventes d’équipements s’établissent à 5,9 M€, en forte hausse de + 41 % vs 2021, avec un nombre de systèmes Roctool livrés en nette augmentation, accompagnés de la vente importante de tooling hardware (composants clefs de la technologie et véritable indicateur de l’utilisation de la technologie). Les prestations de services s’élèvent à 2,5 M€, soit une forte progression de + 46 % vs 2021. Les concessions de licences et redevances s’élèvent à 1,0 M€, en forte baisse par rapport à 2021, année de signature d’un contrat majeur dans la beauté. La croissance du chiffre d’affaires 2022 s’est donc construite avec un nombre grandissant de projets et de nouvelles applications. A noter enfin un important carnet de commande pour débuter 2023. Adoption de l’initiative « Eco Moulding » L’Eco-Moulding fait ses preuves et n’en finit pas de séduire les grands donneurs d’ordre. Ses trois piliers que sont la transition vers des matières plus écoresponsables, la maîtrise des meilleures technologies de moulage, et l’utilisation de technologies de traitement de surface des moules pour réduire ou éliminer les opérations secondaires, constituent des arguments majeurs à l’adoption de cette innovation. Les multiples présentations lors de salons et sur différents produits démontrent les gains évidents de l’« Eco-Moulding ». En moins de deux années elle consacre la transformation en profondeur de Roctool et place plus que jamais la société dans une trajectoire de succès. La percée du secteur de l’automobile L’automobile, marché historique de Roctool, revient sur les chapeaux de roue et représente 4,3 M€ soit 46 % du Chiffre d’affaires, suivi par les produits de grande consommation (20 %), l’industrie (15 %), la beauté (11 %), l’électronique (4 %) et le médical (2 %). Nomination d’un Directeur des ventes internationales Recrutement en septembre 2022 de Remo Soligon, bénéficiant d’une expérience de plus de 15 ans auprès d’industriels à l’échelle internationale, qui contribuera activement aux initiatives stratégiques de la société et renforcera les actions commerciales à un niveau global afin d’accélérer la dynamique commerciale déjà installée. Perspectives Avec l’annonce, le 16 janvier dernier, de la signature d’un partenariat international avec Standex Engraving, Roctool mise sur un élargissement de ses segments et une multiplication de nouveaux projets. L'association des capacités mondiales de texturation de Standex Engraving Mold-Tech et de la technologie de chauffage et de refroidissement de Roctool offre un accès pratique à une expertise globale, une assistance et une technologie, le tout en une seule étape. Par ailleurs, la collaboration avec le CEA se poursuit, laissant entrevoir de nouvelles opportunités dans le domaine de l’énergie solaire. Confiant dans cette bonne dynamique, avec une trésorerie à fin 2022 en ligne avec les attentes du groupe et suivant une trajectoire de croissance rentable, le Groupe conserve une politique prudentielle de ses ressources pour accompagner la croissance. Outre un pilotage fin de la structure de coût, des achats et charges externes, Roctool proposera à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2023 de repousser la date de maturité des ORNAN 2021 du 31 mai 2023 au 31 décembre 2023.



A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations sur : www.roctool.com Fichier PDF dépôt réglementaire



