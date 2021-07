ROCTOOL: Bilan semestriel au 30/06/2021 du contrat de liquidité Roctool

Communiqué de presse

jeudi 8 juillet 2021

Bilan semestriel au 30/06/2021 du contrat de liquidité Roctool

Roctool (Euronext Growth Paris - FR0010523167 - ALROC), spécialiste de la conception et du développement de technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, annonce aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF - Tradition Securities And Futures.

Au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 24 700 actions,

- 69 780,98 ?.

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 19 000 actions,

- 80 940,09 ?.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre de transactions 13 784 8 084 Nombre d'actions 59 33 Montant en capitaux 32 036,87 ? 20 877,76 ?

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation :

Date Société A/V Quantité Prix unitaire Capitaux en ? 04/01/2021 ROCTOOL A 500 2,2 1 100,00 05/01/2021 ROCTOOL A 705 2,1489 1 514,97 05/01/2021 ROCTOOL V 205 2,2595 463,2 07/01/2021 ROCTOOL A 501 2,06 1 032,06 07/01/2021 ROCTOOL V 301 2,2078 664,55 11/01/2021 ROCTOOL A 95 2,2 209 11/01/2021 ROCTOOL V 95 2,28 216,6 12/01/2021 ROCTOOL A 205 2,0803 426,46 12/01/2021 ROCTOOL V 5 2,14 10,7 13/01/2021 ROCTOOL A 501 2,06 1 032,06 13/01/2021 ROCTOOL V 1 2,08 2,08 14/01/2021 ROCTOOL V 900 2,5111 2 259,99 15/01/2021 ROCTOOL A 500 2,38 1 190,00 20/01/2021 ROCTOOL V 1 300 2,9053 3 776,89 21/01/2021 ROCTOOL A 1 000 2,65 2 650,00 22/01/2021 ROCTOOL A 1 000 2,45 2 450,00 25/01/2021 ROCTOOL A 700 2,2772 1 594,04 26/01/2021 ROCTOOL A 325 2,1308 692,51 26/01/2021 ROCTOOL V 725 2,382 1 726,95 27/01/2021 ROCTOOL A 209 2,4635 514,87 27/01/2021 ROCTOOL V 209 2,68 560,12 29/01/2021 ROCTOOL A 100 2,34 234 01/02/2021 ROCTOOL A 100 2,44 244 01/02/2021 ROCTOOL V 100 2,56 256 05/02/2021 ROCTOOL A 100 2,3 230 05/02/2021 ROCTOOL V 100 2,4 240 08/02/2021 ROCTOOL A 100 2,3 230 08/02/2021 ROCTOOL V 100 2,4 240 09/02/2021 ROCTOOL V 400 2,61 1 044,00 15/02/2021 ROCTOOL V 300 2,8133 843,99 18/02/2021 ROCTOOL A 207 2,78 575,46 18/02/2021 ROCTOOL V 107 2,86 306,02 19/02/2021 ROCTOOL V 100 2,84 284 22/02/2021 ROCTOOL A 300 2,6867 806,01 23/02/2021 ROCTOOL A 300 2,64 792 24/02/2021 ROCTOOL A 100 2,5 250 02/03/2021 ROCTOOL A 400 2,43 972 02/03/2021 ROCTOOL V 600 2,5383 1 522,98 03/03/2021 ROCTOOL A 201 2,52 506,52 03/03/2021 ROCTOOL V 101 2,6 262,6 08/03/2021 ROCTOOL A 75 2,5 187,5 09/03/2021 ROCTOOL A 225 2,4645 554,51 10/03/2021 ROCTOOL A 100 2,46 246 10/03/2021 ROCTOOL V 100 2,56 256 12/03/2021 ROCTOOL A 200 2,37 474 12/03/2021 ROCTOOL V 55 2,5 137,5 15/03/2021 ROCTOOL A 55 2,46 135,3 16/03/2021 ROCTOOL A 100 2,34 234 17/03/2021 ROCTOOL A 500 2,72 1 360,00 17/03/2021 ROCTOOL V 600 3,1 1 860,00 18/03/2021 ROCTOOL A 200 2,45 490 23/03/2021 ROCTOOL A 100 2,42 242 23/03/2021 ROCTOOL V 100 2,5 250 25/03/2021 ROCTOOL A 100 2,42 242 25/03/2021 ROCTOOL V 100 2,5 250 26/03/2021 ROCTOOL A 100 2,4 240 06/04/2021 ROCTOOL A 100 2,3 230 06/04/2021 ROCTOOL V 100 2,36 236 09/04/2021 ROCTOOL A 200 2,2802 456,04 12/04/2021 ROCTOOL A 600 2,2034 1 322,04 14/04/2021 ROCTOOL A 100 2,22 222 14/04/2021 ROCTOOL V 300 2,2733 681,99 15/04/2021 ROCTOOL A 100 2,18 218 16/04/2021 ROCTOOL A 100 2,12 212 16/04/2021 ROCTOOL V 100 2,26 226 21/04/2021 ROCTOOL A 100 2,12 212 23/04/2021 ROCTOOL A 100 2,06 206 26/04/2021 ROCTOOL V 100 2,2 220 29/04/2021 ROCTOOL V 100 2,3 230 03/05/2021 ROCTOOL A 200 2,33 466 03/05/2021 ROCTOOL V 200 2,38 476 04/05/2021 ROCTOOL A 100 2,22 222 05/05/2021 ROCTOOL V 100 2,3 230 07/05/2021 ROCTOOL V 100 2,48 248 10/05/2021 ROCTOOL A 100 2,22 222 11/05/2021 ROCTOOL A 100 2,24 224 12/05/2021 ROCTOOL V 100 2,32 232 14/05/2021 ROCTOOL A 200 2,28 456 19/05/2021 ROCTOOL A 80 2,28 182,4 20/05/2021 ROCTOOL V 280 2,37 663,6 28/05/2021 ROCTOOL A 100 2,2 220 01/06/2021 ROCTOOL A 90 2,24 201,6 02/06/2021 ROCTOOL A 210 2,241 470,61 03/06/2021 ROCTOOL A 400 2,18 872 08/06/2021 ROCTOOL A 100 2,08 208 10/06/2021 ROCTOOL A 100 2,12 212 18/06/2021 ROCTOOL A 100 2,06 206 22/06/2021 ROCTOOL A 100 1,98 198 23/06/2021 ROCTOOL A 100 1,92 192 24/06/2021 ROCTOOL A 100 1,949 194,9 28/06/2021 ROCTOOL A 100 1,92 192 29/06/2021 ROCTOOL A 200 1,84 368

À propos de Roctool : www.roctool.com

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, à Taïwan et en Allemagne.