ROCTOOL: Bilan semestriel au 30/ 06/ 2022 du contrat de liquidité Roctool

lundi 29 août 2022

Bilan semestriel au 30/ 06/ 2022 du contrat de liquidité Roctool

Roctool (Euronext Growth Paris – FR0010523167 – ALROC), spécialiste de la conception et du développement de technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures.

Au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 000 actions

100 906.31 €

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 800 actions

91 617.70 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre de transactions 12 686 13 486 Nombre d'actions 63 60 Montant en capitaux 50 178.38€ 59 466.98 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation :

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 03/01/2022 ROCTOOL A 100 4,0200 402,00 03/01/2022 ROCTOOL V 200 4,0800 816,00 04/01/2022 ROCTOOL A 200 4,3600 872,00 04/01/2022 ROCTOOL V 1 000 4,5720 4 572,00 05/01/2022 ROCTOOL V 1 500 5,4280 8 142,00 06/01/2022 ROCTOOL A 100 5,1500 515,00 06/01/2022 ROCTOOL V 300 5,7833 1 734,99 10/01/2022 ROCTOOL V 200 5,1250 1 025,00 12/01/2022 ROCTOOL A 200 5,0000 1 000,00 12/01/2022 ROCTOOL V 200 5,1000 1 020,00 18/01/2022 ROCTOOL A 100 4,8418 484,18 18/01/2022 ROCTOOL V 100 4,9000 490,00 24/01/2022 ROCTOOL A 183 4,9377 903,60 24/01/2022 ROCTOOL V 283 5,2470 1 484,90 25/01/2022 ROCTOOL A 200 4,9300 986,00 25/01/2022 ROCTOOL V 600 5,1667 3 100,02 26/01/2022 ROCTOOL A 200 5,1000 1 020,00 26/01/2022 ROCTOOL V 200 5,3000 1 060,00 27/01/2022 ROCTOOL A 100 4,8600 486,00 27/01/2022 ROCTOOL V 100 4,9400 494,00 28/01/2022 ROCTOOL A 200 4,8600 972,00 28/01/2022 ROCTOOL V 100 4,9800 498,00 31/01/2022 ROCTOOL A 300 5,0667 1 520,01 31/01/2022 ROCTOOL V 400 5,2500 2 100,00 01/02/2022 ROCTOOL A 400 4,7750 1 910,00 01/02/2022 ROCTOOL V 300 4,8533 1 455,99 02/02/2022 ROCTOOL A 200 4,4700 894,00 02/02/2022 ROCTOOL V 200 4,6000 920,00 03/02/2022 ROCTOOL A 186 4,5476 845,85 03/02/2022 ROCTOOL V 86 4,6449 399,46 04/02/2022 ROCTOOL A 400 4,4200 1 768,00 04/02/2022 ROCTOOL V 100 4,4600 446,00 07/02/2022 ROCTOOL A 300 4,8467 1 454,01 07/02/2022 ROCTOOL V 300 5,1000 1 530,00 09/02/2022 ROCTOOL A 100 4,6400 464,00 09/02/2022 ROCTOOL V 100 4,7600 476,00 10/02/2022 ROCTOOL A 275 4,6273 1 272,51 10/02/2022 ROCTOOL V 275 4,6782 1 286,51 11/02/2022 ROCTOOL A 100 4,5400 454,00 15/02/2022 ROCTOOL V 200 4,5798 915,96 16/02/2022 ROCTOOL A 100 4,4200 442,00 17/02/2022 ROCTOOL A 177 4,4393 785,76 17/02/2022 ROCTOOL V 177 4,5538 806,02 18/02/2022 ROCTOOL A 200 4,4300 886,00 18/02/2022 ROCTOOL V 100 4,5200 452,00 21/02/2022 ROCTOOL A 320 4,1962 1 342,78 21/02/2022 ROCTOOL V 20 4,3600 87,20 22/02/2022 ROCTOOL A 1 300 3,7323 4 851,99 22/02/2022 ROCTOOL V 700 3,8074 2 665,18 23/02/2022 ROCTOOL V 500 4,0040 2 002,00 24/02/2022 ROCTOOL A 533 3,6762 1 959,41 24/02/2022 ROCTOOL V 333 3,7559 1 250,71 25/02/2022 ROCTOOL V 200 3,8000 760,00 28/02/2022 ROCTOOL V 1 3,8400 3,84 01/03/2022 ROCTOOL A 100 3,6200 362,00 01/03/2022 ROCTOOL V 99 3,7800 374,22 02/03/2022 ROCTOOL A 601 3,6034 2 165,64 02/03/2022 ROCTOOL V 601 3,6575 2 198,16 03/03/2022 ROCTOOL A 100 3,5600 356,00 03/03/2022 ROCTOOL V 100 3,6400 364,00 04/03/2022 ROCTOOL A 310 3,3652 1 043,21 04/03/2022 ROCTOOL V 1 3,4800 3,48 07/03/2022 ROCTOOL A 191 3,1276 597,37 08/03/2022 ROCTOOL A 100 3,0200 302,00 08/03/2022 ROCTOOL V 100 3,1600 316,00 09/03/2022 ROCTOOL V 100 3,3000 330,00 14/03/2022 ROCTOOL A 100 3,3200 332,00 14/03/2022 ROCTOOL V 100 3,4600 346,00 15/03/2022 ROCTOOL A 91 3,1800 289,38 15/03/2022 ROCTOOL V 91 3,2400 294,84 16/03/2022 ROCTOOL V 300 3,7800 1 134,00 18/03/2022 ROCTOOL A 100 3,7200 372,00 18/03/2022 ROCTOOL V 100 3,7800 378,00 21/03/2022 ROCTOOL A 215 3,5000 752,50 21/03/2022 ROCTOOL V 15 3,6800 55,20 24/03/2022 ROCTOOL A 100 3,5800 358,00 24/03/2022 ROCTOOL V 200 3,6700 734,00 25/03/2022 ROCTOOL A 100 3,7800 378,00 25/03/2022 ROCTOOL V 100 3,9200 392,00 28/03/2022 ROCTOOL A 100 3,7600 376,00 28/03/2022 ROCTOOL V 100 3,8600 386,00 29/03/2022 ROCTOOL A 100 3,6400 364,00 30/03/2022 ROCTOOL A 200 3,5400 708,00 31/03/2022 ROCTOOL A 100 3,4400 344,00 01/04/2022 ROCTOOL A 100 3,3600 336,00 04/04/2022 ROCTOOL A 100 3,3934 339,34 04/04/2022 ROCTOOL V 100 3,4700 347,00 06/04/2022 ROCTOOL A 100 3,4000 340,00 11/04/2022 ROCTOOL A 100 3,2600 326,00 13/04/2022 ROCTOOL V 100 3,4000 340,00 19/04/2022 ROCTOOL A 100 3,4100 341,00 19/04/2022 ROCTOOL V 105 3,5100 368,55 20/04/2022 ROCTOOL V 395 4,0095 1 583,75 26/04/2022 ROCTOOL A 100 3,6000 360,00 27/04/2022 ROCTOOL A 200 3,5550 711,00 02/05/2022 ROCTOOL A 200 3,4900 698,00 02/05/2022 ROCTOOL V 100 3,5500 355,00 05/05/2022 ROCTOOL V 600 4,0867 2 452,02 06/05/2022 ROCTOOL A 200 3,8700 774,00 09/05/2022 ROCTOOL A 200 3,6800 736,00 10/05/2022 ROCTOOL A 100 3,6500 365,00 12/05/2022 ROCTOOL A 200 3,5200 704,00 13/05/2022 ROCTOOL V 100 3,5900 359,00 17/05/2022 ROCTOOL V 100 3,8400 384,00 24/05/2022 ROCTOOL A 100 3,7300 373,00 24/05/2022 ROCTOOL V 100 3,8000 380,00 26/05/2022 ROCTOOL A 103 3,6591 376,89 26/05/2022 ROCTOOL V 103 3,7591 387,19 30/05/2022 ROCTOOL V 100 3,8600 386,00 31/05/2022 ROCTOOL V 100 3,9800 398,00 03/06/2022 ROCTOOL A 100 3,8400 384,00 10/06/2022 ROCTOOL A 300 3,6433 1 092,99 13/06/2022 ROCTOOL A 601 3,5074 2 107,95 13/06/2022 ROCTOOL V 201 3,7303 749,79 14/06/2022 ROCTOOL A 100 3,2500 325,00 14/06/2022 ROCTOOL V 100 3,3600 336,00 16/06/2022 ROCTOOL A 300 3,1800 954,00 17/06/2022 ROCTOOL V 100 3,2200 322,00 20/06/2022 ROCTOOL A 100 3,1100 311,00 23/06/2022 ROCTOOL A 100 3,0600 306,00 28/06/2022 ROCTOOL V 100 3,3300 333,00 30/06/2022 ROCTOOL A 100 3,2600 326,00 30/06/2022 ROCTOOL V 200 3,4300 686,00

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques de fabrication qui propose des services d’ingénierie et support technique ainsi que des équipements industriels. Le procédé d’induction Roctool, parfaitement adapté à l’injection plastique et au moulage par compression, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L’équipe de R&D de Roctool ne cesse d’adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage par induction, Roctool propose aujourd’hui le HDPlastics™ aux grandes marques et injecteurs, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l’automobile, la beauté ou encore les produits et l’électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth de Paris. Le Groupe a son siège et centre de R&D au Bourget-du-Lac (France) et possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, Chine, Japon, Taïwan et Allemagne.