ROCTOOL

ROCTOOL: Bilan semestriel au 30/ 06/ 2023 du contrat de liquidité



24-Aou-2023 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiquédepresse Jeudi24août2023 Bilan semestriel au 30/06/2023du contrat de liquiditéRoctool Roctool (Euronext Growth Paris – FR0010523167 – ALROC), spécialiste de la conception et du développement de technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures. Au 30 juin 2023,lesmoyenssuivantsfiguraient au compte de liquidité:

22 083 actions 92 690,71 € Ilestrappeléque,lorsdubilanannuelau31/12/2022,lesmoyens suivantsfiguraientau compte de liquidité: 20 000actions 99 404,52 € Aucoursdu1ersemestre2023, ilaéténégocié parlecontratdeliquidité: ACHAT VENTE Nombredetransactions 6 022 3 939 Nombred'actions 61 43 Montantencapitaux 19 722,40 € 13 008,59 € Transactionsachat/venteagrégéespourchaquejourde négociation : Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 04/01/2023 ROCTOOL V 183 3,6092 660,48 06/01/2023 ROCTOOL A 101 3,5994 363,54 09/01/2023 ROCTOOL V 100 3,6000 360,00 12/01/2023 ROCTOOL A 382 3,8783 1 481,51 12/01/2023 ROCTOOL V 200 3,9950 799,00 13/01/2023 ROCTOOL A 200 3,7650 753,00 13/01/2023 ROCTOOL V 200 3,7900 758,00 16/01/2023 ROCTOOL A 100 3,7500 375,00 16/01/2023 ROCTOOL V 2 3,8000 7,60 17/01/2023 ROCTOOL A 300 3,7367 1 121,01 17/01/2023 ROCTOOL V 98 3,9900 391,02 18/01/2023 ROCTOOL V 100 3,7000 370,00 19/01/2023 ROCTOOL A 100 3,6500 365,00 20/01/2023 ROCTOOL A 100 3,5500 355,00 23/01/2023 ROCTOOL A 200 3,5750 715,00 23/01/2023 ROCTOOL V 100 3,6000 360,00 24/01/2023 ROCTOOL A 100 3,4800 348,00 25/01/2023 ROCTOOL A 100 3,4000 340,00 26/01/2023 ROCTOOL V 100 3,4600 346,00 27/01/2023 ROCTOOL A 200 3,5050 701,00 30/01/2023 ROCTOOL A 500 3,4580 1 729,00 30/01/2023 ROCTOOL V 300 3,4867 1 046,01 31/01/2023 ROCTOOL A 100 3,3000 330,00 01/02/2023 ROCTOOL A 100 3,4000 340,00 06/02/2023 ROCTOOL A 100 3,3000 330,00 08/02/2023 ROCTOOL A 100 3,2600 326,00 10/02/2023 ROCTOOL V 100 3,2500 325,00 13/02/2023 ROCTOOL A 100 3,2300 323,00 14/02/2023 ROCTOOL V 100 3,2600 326,00 15/02/2023 ROCTOOL A 100 3,2600 326,00 23/02/2023 ROCTOOL V 300 3,3400 1 002,00 24/02/2023 ROCTOOL A 55 3,4900 191,95 28/02/2023 ROCTOOL A 45 3,4300 154,35 28/02/2023 ROCTOOL V 45 3,4800 156,60 01/03/2023 ROCTOOL A 50 3,4000 170,00 02/03/2023 ROCTOOL A 65 3,5000 227,50 02/03/2023 ROCTOOL V 155 3,5716 553,60 03/03/2023 ROCTOOL A 50 3,5000 175,00 07/03/2023 ROCTOOL A 100 3,4750 347,50 08/03/2023 ROCTOOL A 100 3,4800 348,00 08/03/2023 ROCTOOL V 105 3,5005 367,55 10/03/2023 ROCTOOL A 55 3,3500 184,25 13/03/2023 ROCTOOL A 200 3,1900 638,00 13/03/2023 ROCTOOL V 100 3,2600 326,00 14/03/2023 ROCTOOL A 65 3,2000 208,00 20/03/2023 ROCTOOL V 165 3,2521 536,60 22/03/2023 ROCTOOL A 22 3,2000 70,40 23/03/2023 ROCTOOL A 29 3,2000 92,80 23/03/2023 ROCTOOL V 29 3,2372 93,88 28/03/2023 ROCTOOL A 65 3,1200 202,80 28/03/2023 ROCTOOL V 65 3,1500 204,75 29/03/2023 ROCTOOL A 50 3,1400 157,00 29/03/2023 ROCTOOL V 5 3,1700 15,85 30/03/2023 ROCTOOL A 155 3,0494 472,66 30/03/2023 ROCTOOL V 155 3,0700 475,85 31/03/2023 ROCTOOL A 1 3,1200 3,12 31/03/2023 ROCTOOL V 45 3,1700 142,65 03/04/2023 ROCTOOL A 44 3,0800 135,52 06/04/2023 ROCTOOL V 15 3,2600 48,90 12/04/2023 ROCTOOL A 65 3,3700 219,05 14/04/2023 ROCTOOL A 100 3,2100 321,00 14/04/2023 ROCTOOL V 100 3,2500 325,00 19/04/2023 ROCTOOL A 102 3,0100 307,02 20/04/2023 ROCTOOL A 154 2,8182 434,00 21/04/2023 ROCTOOL V 154 2,8400 437,36 24/04/2023 ROCTOOL A 100 2,8105 281,05 24/04/2023 ROCTOOL V 66 2,8797 190,06 25/04/2023 ROCTOOL A 25 2,8000 70,00 25/04/2023 ROCTOOL V 5 2,8600 14,30 26/04/2023 ROCTOOL A 65 2,6900 174,85 26/04/2023 ROCTOOL V 94 2,7632 259,74 27/04/2023 ROCTOOL A 35 2,8000 98,00 27/04/2023 ROCTOOL V 35 2,9600 103,60 28/04/2023 ROCTOOL A 30 2,7467 82,40 08/05/2023 ROCTOOL V 100 2,8764 287,64 09/05/2023 ROCTOOL A 85 2,7871 236,90 10/05/2023 ROCTOOL V 1 2,9000 2,90 11/05/2023 ROCTOOL A 15 2,8000 42,00 16/05/2023 ROCTOOL A 45 2,8000 126,00 17/05/2023 ROCTOOL A 55 2,8000 154,00 18/05/2023 ROCTOOL A 60 2,7800 166,80 18/05/2023 ROCTOOL V 65 2,8431 184,80 19/05/2023 ROCTOOL V 5 2,8800 14,40 22/05/2023 ROCTOOL A 35 2,8600 100,10 22/05/2023 ROCTOOL V 90 2,8922 260,30 24/05/2023 ROCTOOL A 70 2,7800 194,60 24/05/2023 ROCTOOL V 70 2,8140 196,98 30/05/2023 ROCTOOL A 30 2,7400 82,20 02/06/2023 ROCTOOL A 45 2,6700 120,15 02/06/2023 ROCTOOL V 45 2,7000 121,50 07/06/2023 ROCTOOL V 30 2,8200 84,60 13/06/2023 ROCTOOL A 140 2,8243 395,40 14/06/2023 ROCTOOL A 65 2,8000 182,00 15/06/2023 ROCTOOL A 200 2,8500 570,00 16/06/2023 ROCTOOL V 5 2,8800 14,40 19/06/2023 ROCTOOL V 5 2,8800 14,40 22/06/2023 ROCTOOL A 60 2,6500 159,00 22/06/2023 ROCTOOL V 5 2,7100 13,55 23/06/2023 ROCTOOL A 90 2,5920 233,28 23/06/2023 ROCTOOL V 55 2,7100 149,05 26/06/2023 ROCTOOL A 92 2,5400 233,68 28/06/2023 ROCTOOL A 75 2,6400 198,00 28/06/2023 ROCTOOL V 242 2,7300 660,66 29/06/2023 ROCTOOL A 50 2,8000 140,00 ContactRelations investisseurs /Presse Aelyon Jerome Gacoin / Madina Tall +331757754 65 roctool@aelium.fr ÀproposdeRoctool:www.roctool.com Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations sur : www.roctool.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Bilan semestriel au 30/ 06/ 2023 du contrat de liquidité Roctool