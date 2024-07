ROCTOOL

ROCTOOL: Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024



22-Juil-2024 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 22 juillet 2024 - 8h CEST Chiffre d'affaires du 1ersemestre 2024 Ralentissement des projets « Automobile » dans un contexte sectoriel défavorable

Nouveaux projets avec des grandes marques (Luxe, Beauté et Biens de Consommation)

Solide partenariat avec ENRX

Pipeline en progression Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a réalisé au cours du premier semestre 2024, un chiffre d'affaires consolidé de 3,0 M€. Ce recul de l'activité de -41 % vs le S1 2023 et -26 % vs le S1 2022, confirme le ralentissement des investissements ressenti depuis la fin d'année 2023[1], notamment dans le secteur automobile. Dans un contexte géopolitique perturbé, le Groupe a dû subir d'importants reports de projets dans différents secteurs. Ainsi, l'automobile, secteur historiquement très dynamique et qui porte la croissance du groupe depuis quelques années, a enregistré un fort ralentissement en dépit de l'attractivité des solutions à forte valeur ajoutée proposées par Roctool, avec une baisse de -56% par rapport à l'année dernière et représente 0.8 M€ (soit 27% du CA) au premier semestre 2024, contre 1.9 M€ (soit 36% du CA) au premier semestre 2023. Au cours de ce premier semestre, alors que des projets ont été retardés ou annulés (du fait, notamment, des difficultés de certains sous-traitants automobiles), le Groupe, pour amoindrir les effets de ce trou d'air, a poursuivi activement ses initiatives commerciales multi-secteurs. ENRX et ROCTOOL en ordre de marche Comme prévu dans leur accord stratégique, Roctool et ENRX ont terminé l'installation du nouveau centre de démonstration en Chine, avec pour objectif de promouvoir la technologie directement au sein de l'usine de ENRX à Shanghai. Le centre de démonstration aux Etats-Unis, dans l'usine ENRX à Detroit est en phase d'installation et sera également opérationnel dans les prochaines semaines. Ces deux centres pourront participer à accélérer le nombre de projets au cours du deuxième semestre 2024. Photos de la technologie Roctool installée dans les locaux de ENRX Shanghai en Chine A noter qu'au mois de juin 2024, ENRX et Roctool ont participé à un premier salon en commun en Thaïlande au Automotive Manufacturing à Bangkok. Réduction des coûts en cours Depuis avril 2024, Roctool a engagé une politique budgétaire stricte afin de réduire ses coûts. Les premiers effets seront constatés dès le deuxième semestre 2024 et s'accéléreront au premier semestre 2025. Cette réduction touche principalement les effectifs, et certains frais de structure notamment en Europe et en Asie. Financement de Roctool La position de trésorerie au 30 juin 2024 ressort à 0,9 M€, était de 1M€ à décembre 2023 et pour rappel était à 1,5M€ à fin juin 2023. Ce niveau de trésorerie dégradé s'explique par le recul significatif des ventes au cours de ce 1er semestre 2024. La société continue à travailler activement sur l'identification et la mise en œuvre à court terme de solutions permettant de sécuriser la situation financière. Ces initiatives importantes sont combinées avec l'accélération de diversification sectorielle et l'effort de réduction des coûts. Activité du premier semestre 2024 Les ventes de marchandises, comprenant des systèmes à induction, des périphériques, des composants de moule et des prototypes, s'établissent à 1,8 M€, versus 3,3 M€ au premier semestre 2023. Les services, incluant les études d'ingénierie, les services d'installation et de mise en service avec les essais correspondants, ont généré un chiffre d'affaires de 0,8 M€au premier semestre 2024, contre 1,1 M€ au premier semestre 2023. Les revenus provenant des accords de licence, des redevanceset des accords stratégiquesse sont établis à 0,3 M€au cours du premier semestre, comparativement à 0,6 M€ au premier semestre 2023. Une véritable ambition et des nouveaux clients pour relancer la dynamique sur le deuxième semestre En dépit d'une visibilité encore limitée, la société reste trés mobilisée et vient d'ailleurs de commencer des nouveaux projets avec des grandes marques dans les secteurs du Luxe, de la Beauté et des Biens de Consommation. Ces nouveaux projets présentent des perspectives intéressantes et pourraient compenser prochainement en partie les décalages de projets dans l'Automobile. Le pipeline d'opportunités commerciales est en augmentation et l'offre des plateaux chauds R- IDS™constitue une réelle opportunité à l'échelle mondiale grâce à l'économie d'énergie et à sa performance. Ces nouvelles solutions de pointe répondent aux attentes de clients toujours plus soucieux d'adopter des technologies à forte valeur ajoutée, capables de réduire leur empreinte carbone tout en garantissant une qualité optimale. En réponse à une demande croissante et à un marché de plus en plus soucieux de préserver l'énergie utilisée, le R-IDS™de Roctool a été présenté au salon des composites JEC World (mars 2024). Cette approche innovante de plateaux chauffants, issue du savoir-faire technologique de Roctool, permet aux utilisateurs de passer d'un stade de développement à la production de série comme jamais auparavant. S'appuyant sur son portefeuille de brevets et son savoir-faire, la solution R-IDS™de Roctool introduit un nouveau standard pour le marché des composites. Cela marque un saut audacieux vers la production de série dans la fabrication de pièces composites, garantissant des performances de premier plan. (Plus d'informations dans notre communiqué de presse du 29 février 2024) Un potentiel intact et un maintien de la stratégie Avec un pipeline d'opportunités commerciales en progression, un effort continu de diversification sectorielle et le partenariat d'ENRX en cours, Roctool a un grand potentiel intact pour continuer à convaincre des leaders mondiaux dans de nombreux secteurs. Pour rappel, la technologie Roctool adresse des problématiques essentielles pour l'industrie de la plasturgie et des composites : La technologie Roctool permet de réaliser des pièces plastiques avec des qualités améliorées et ainsi éliminer les opérations de parachèvement ou de peinture. La peinture est de plus en plus ciblée par de nombreuses marques dans le monde tous secteurs pour des raisons environnementales. Depuis plusieurs années Roctool a positionné ses technologies dans différents secteurs, auprès d'utilisateurs à la recherche de solutions innovantes pour le moulage des matières recyclées. Malgré un contexte compliqué, cette tendance ne semble pas se réduire, bien au contraire, et devrait devenir un standard dans l'industrie pour de nombreuses applications. Avec sa chauffe par induction, Roctool prend à contrepieds les technologies plus conventionnelles (électriques, à eau ou à huile). La technologie permet d'atteindre des performances de chauffe inégalées et réaliser des économies d'énergie, notamment dans le moulage des composites avec son innovation de plateaux chauds. Contact presse / Relations investisseurs Aelyon Valentine BOIVIN +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l'automobile, l'électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d'informations sur : www.roctool.com [1]Se référer au communiqué de presse du 29 avril 2024



Document : CP_Roctool_CA_S12024